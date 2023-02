Christina von Saß

Mein Sternzeichen: Jungfrau.

Geboren in: Der goldischen Stadt Meenz (für Norddeutsche: das goldige Mainz).

Ich bin: Niedersächsin by heart. Mit besonderer Schwäche für Emsland und Eilenriede.

Ich kann nicht ohne: Äpfel! An apple a day keeps the doctor away…

Als Kind wollte ich sein wie: Sissi. Später mehr wie Madonna.

Warum ich Radio mache: Weil ich schon nach meinem NDR-Volontariat mit dem Radio geliebäugelt habe. Manchmal braucht es kleine Umwege…

Wenn ich nicht bei NDR 1 Niedersachsen bin, dann finden Sie mich… Nicht weit weg! Im Fernsehstudio von "Hallo Niedersachsen"...

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "König von Deutschland" von Rio Reiser, "Easy On Me" von Adele und "Piano Man" von Billy Joel.

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Mit dem Dachzelt ins Baltikum. Und nach meinem Marathon in Berlin auch noch einen in New York laufen.

Mein Lieblingsessen: Nuss-Nougat-Creme-Brötchen und Feldsalat.

Mein Markenzeichen: High Heels. Ich verrate nicht, wie viele ich habe…

Mein liebstes Urlaubsland: So viele… Zum Beispiel Österreich und Israel. Und die Nordsee natürlich!

Ich mag: Yoga mit Blick aufs Meer und Laufen trotz Schietwetter.

Das bringt mich auf die Palme: Schnacker, die wirklich nuuur schnacken.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Chris (Spitzname meiner Familie - gern wenn's ein Problem zu lösen gibt).

Was bei mir immer im Kühlschrank steht: Nagellack.

Wie ich mich morgens wecken lasse: Cappuccino ans Bett von meinem Mann – dafür hab ich ihm schließlich die Kaffeemaschine geschenkt :-)

Mein Motto: "Sei was du bist, gib was du hast." (Rose Ausländer)