Sendedatum: 18.07.2020 19:05 Uhr

"Mensch Margot!": Neuer NDR Podcast

Es geht um die großen Fragen des Lebens und die kleinen Themen des Alltags. Um Schönes und um Trauriges, um Lebensfreude und Alleinsein, um Freundschaft und Ängste, um Nachbarschaft und Fremdheit. Immer dann, wenn Margot Käßmann und Arne-Torben Voigts im neuen NDR Podcast "Mensch Margot!" miteinander ins Gespräch kommen. Sie, die Theologin und Autorin, und er, Moderator bei Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen.

"Mensch Margot!": Alle 14 Tage zu hören

Alle zwei Wochen begrüßt Arne-Torben Voigts sie mit "Mensch Margot!" - im neuen Podcast des NDR Niedersachsen. Mit dem Podcast wollen Moderator und Theologin Menschen in der Lebensmitte ansprechen, ihnen Lebenshilfe und Orientierung bieten. Beide machen sich Gedanken zu Themen der Zeit, und natürlich werden Aufregerthemen wie Flüchtlinge mit Sicherheit nicht ausgespart.

Video 00:51 Hallo Niedersachsen So entsteht der NDR Podcast "Mensch Margot!" Hallo Niedersachsen Alle zwei Wochen begrüßt Arne-Torben Voigts Margot Käßmann mit "Mensch Margot!" – im neuen Podcast des NDR Niedersachsen. Wie die Podcast-Folgen entstehen, sehen Sie im Video. Video (00:51 min)

"Mensch Margot!": Schicken Sie uns Ihre Fragen und Anregungen

Dabei geht es entspannt zu, plaudernd und persönlich. Mal unterhaltsam, mal meinungsstark, mal nachdenklich. Aber immer wegweisend: "Wir bleiben nicht beim Problem stehen, sondern blicken nach vorne", sagt Käßmann. In "Mitten im Leben" – ein weiterer Podcast von Margot Käßmann – greift die Theologin alle zwei Wochen Themen auf, die ihr am Herzen liegen.

Die Leitlinie: nah bei den Menschen sein – an deren Alltag und Lebenswirklichkeit. HörerInnen des Podcasts können mitmachen, sich einmischen: "Wir wollen Ihre Anregungen, Ihre Fragen haben, also schreiben Sie uns", sagt Voigts. "Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen", so Käßmann.

"Mensch Margot!" - der neue Podcast mit Margot Käßmann und Arne-Torben Voigts – eine Produktion von NDR Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hanns-Lilje-Stiftung.

