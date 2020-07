Sendedatum: 27.06.2020 19:05 Uhr

Garten-Podcast: "Alles Möhre, oder was?!"

Immer mehr Menschen entdecken den Garten für sich. Mit dem Podcast "Alles Möhre, oder was?!" macht Garten-Experte Ralf Walter auch Einsteigern Lust auf die Arbeit im Freien und beantwortet viele Fragen mit unterschiedlichen Gärtnerinnen und Gärtnern aus Niedersachsen: Wie geht Pflanzenschutz im Einklang mit der Natur? Welcher Garten ist am besten für Bienen und Vögel geeignet? Welche Rosensorten sind besonders widerstandsfähig? Mit welcher Methode werden Schnecken am effektivsten aus dem Gemüsebeet ferngehalten? Auch ästhetische Aspekte rund um die Gartengestaltung kommen nicht zu kurz.

"Alles Möhre, oder was?!": Alle 14 Tage zu hören

Alle zwei Wochen begrüßt Ralf Walter Gartenfreunde mit "Alles Möhre oder was?!". In der zweiten Folge des Garten-Podcasts geht es um pflegeleichte Präriegärten und welche Stauden und Gräser dafür gepflanzt werden sollten.

Mit dem Podcast möchte Ralf Walter immer mehr Menschen für den Bereich Garten begeistern: "Mein Traum ist es, dass sie dann selbst überprüfen, ob sie nicht doch zumindest einen kleinen grünen Daumen haben und am Ende feststellen, dass Gärtnern gar nicht so schwer ist und das Leben ungemein bereichert."

Prachtstauden: Gestaltungstipps für das Blumenbeet NDR 1 Niedersachsen - Garten: Alles Möhre, oder was?! - 25.07.2020 19:05 Uhr Autor/in: Walter/Guldner Sie leuchten eindrucksvoll in vielen satten Farben: Prachtstauden sind ein Hingucker in jedem Blumenbeet. Im Podcast geben Profis Tipps für die schönsten Pracht- und Begleitstauden.







Insektenfeundlicher Garten: Die besten Tipps und Tricks NDR 1 Niedersachsen - Garten: Alles Möhre, oder was?! - 11.07.2020 19:05 Uhr Autor/in: Ralf Walter Hummeln, Bienen, Schmetterlinge: Wer einen insektenfreundlichen Garten anlegt, bietet zahlreichen Insekten ein Zuhause. Im Podcast "Alles Möhre, oder was?! gibt es Tipps und Tricks für die Gestaltung.







Gartenplanung: Welcher Gartenstil soll es sein? NDR 1 Niedersachsen - Garten: Alles Möhre, oder was?! - 27.06.2020 19:05 Uhr Autor/in: Ralf Walter Der mediterrane Garten, der Bauerngarten oder Schattengarten. Im Podcast "Alles Möhre, oder was?!" gibt es einige Vorschläge für verschiedene Gartenstile.







Was können Gartenfreunde erwarten?

Durch das längere Format, eröffnen sich im Podcast ganz neue "Blicke" durch die Gartenpforte. Themen können mit mehr Tiefe besprochen und erklärt werden. Außerdem gibt es viele Tipps rund um bezaubernde Pflanzen und Hilfestellung bei Problemen im eigenen Garten, denn nicht immer wächst und gedeiht alles so wie es sich die Hobbygärtner wünschen.

Ihre Frage zum Thema Garten

Sie haben eine Frage an die Garten-Experten? Dann füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 27.06.2020 | 19:05 Uhr