"Dibaba hat Besuch": NDR Podcast mit Yared Dibaba Stand: 27.04.2022 08:58 Uhr Einmal im Monat lädt Moderator Yared Dibaba spannende Menschen von nebenan ein.

Yared Dibaba schnackt gerne! Und das tut er auch im Podcast "Dibaba hat Besuch". Einmal im Monat lädt er spannende Menschen von nebenan ein und plaudert mit ihnen über Gott und die Welt - und über das, was sie ausmacht. Wer eingeladen wird, der bringt natürlich auch ein Gastgeschenk mit. Dibaba freut sich auf interessante Gespräche: "Ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben, Großes oder auch Kleines und Feines."

Dibaba: Moderator, Schauspieler und Plattschnacker

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren und wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Der Durchbruch gelang ihm an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

Die Sendung läuft an jedem ersten Samstag im Monat von 12 bis 13 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 07.05.2022 | 12:05 Uhr