Wacken 2024 im Blog: Scorpions im Interview und ein Regen-déjà-vu Stand: 02.08.2024 18:34 Uhr Der dritte Konzerttag beim Wacken Open Air läuft. Die Scorpions sprechen über das Dorf-Gefühl. Regen im Überfluss gibt's anderswo. Und Trecker sind wichtig. Der Liveblog zum Heavy-Metal-Festival.

Betontod: "Fäuste in der Luft, Füße auf dem Polizeiauto"

In einem weiteren Blogeintrag teilen wir unsere persönlichen Konzertmomente. Zum Beispiel vom Betontod-Konzert: Die Punkrock-Band singt über Freiheit und Bier.

Weitere Informationen Wacken Open Air: Konzert-Momente mit den Scorpions, Betontod & Co Alle Auftritte sehen? Beim Wacken Open Air 2024 mit seinen unzähligen Bühnen unmöglich. Hier sind persönliche Konzert-Momente. mehr

Scorpions im Interview: "Haben keine Zeit zu verschwenden"

Für die Scorpions war es nach eigenen Angaben "an der Zeit", nach 2006 und 2012 wieder als Headliner nach Wacken zu kommen. Im Interview sprechen sie über ihre Beweggründe, das Dorf-Gefühl in Wacken, ihre Beziehung zu den Festivalgründern - und die Lage der Welt.

VIDEO: Wacken 2024: Scorpions im Interview über zweites "Wind Of Change" (7 Min)

So wichtig sind Trecker für Wacken

Mit Treckern werden unter anderem die Mobil-Toiletten entleert. Auch dabei: Tausende Liter Frischwasser, womit Toiletten dann mit Hochdruckreinigern gesäubert werden. Einblicke gibt's in unserem Instagram-Reel:

Apps für das Wacken Open Air

Das Wacken Open Air hat eine offizielle App. Darin kann man sich seinen persönlichen Zeitplan erstellen und sich auf einer Karte anzeigen lassen, wo man sich gerade befindet. Bei Reddit schreibt ein User, dass er eine inoffizielle Wacken-App erstellt hat: Mit deren Hilfe kann man seinen genauen Standort mit anderen teilen - und sich auf dem großen Festivalgelände leichter wiederfinden.

Bildergalerie: Scorpions auf dem WOA

Das waren die Scorpions am Donnerstagabend auf dem Wacken Open Air.

Letztes Jahr Wacken, dieses Jahr Nature One: Festival-Anreisestopp

Wenn Festivals im Regen versinken: Letztes Jahr haben die Wacken-Veranstalter einen Anreisestopp verhängt. Während das Wetter im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein dieses Jahr von Sonne und nur sehr wenig Regen geprägt ist, gibt es bei Kastellaun im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) große Probleme. Dort haben die Veranstalter des Techno-Festivals Nature One einen Anreisestopp für Camper verhängt. Die Flächen seien durch den vielen Regen der vergangenen Tage zu nass, so die Begründung.

Reporterin Vinnie darf nach Challenge-Erfolg zum Moshen ins Infield

In der Dorfstraße ziehen die Metalheads auf. Wir haben Reporterin Vinnie Richter ins Getümmel geschickt. Wir wussten, was da auf sie zukommt. Vinnie nicht. Aber sie hat bestanden - und darf zur Belohnung in einen lauten Feierabend. Hier kommt die Challenge im Mitschnitt.

VIDEO: Nach Wacken-Challenge im Dorf: Vinnie hat Feierabend (19 Min)

Umfrage zum Scorpions-Konzert

Auch bei Instagram teilen wir unsere Eindrücke vom Wacken Open Air - wie diese Umfrage zum Scorpions-Konzert. Die Meinungen reichen von "War mega geil" bis hin zu "Nach drei Liedern sind wir gegangen". Gesungen und gepfiffen wird auch.

Trinkgeld geben oder nicht

"Nur Helene Fischer Fans geben kein Trinkgeld!". Mit dieser Nachricht versucht ein Getränkewagen seine Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen. Dabei ist Helene Fischer bekannt dafür, nicht nur einen Schlagerhit nach dem nächsten zu produzieren, sondern auch mal bekannte Rocksongs zu covern.

Alligatoah-Konzert beim Wacken Open Air 2024: Hat geschmeckt

Alligatoah beim Wacken Open Air, vom Rap zum Metal, kann das gutgehen? Zehntausende sind so neugierig, dass die Veranstalter den Einlass stoppen. Danke an den Gesangslehrer des 34-Jährigen. Ein Konzert-Bericht von Arne Helms.

Weitere Informationen Alligatoah-Konzert beim Wacken Open Air 2024: Hat geschmeckt Die Veranstalter stoppen beim Auftritt des Ex-Rappers den Einlass. Zehntausende wollen wissen, ob der Mann Metal kann. mehr

Physiotherapie auf dem Festival

Auf dem Wacken Open Air gibt es scheinbar nichts, was es nicht gibt - zum Beispiel einen Physiotherapie-Service, der Massagen anbietet. Beim Stand von Alsterarbeit - direkt am Haupteingang der Area - stehen dafür zwei Massageliegen hinter einem Vorhang bereit. Das Angebot richtet sich aber explizit an Menschen mit starken Beschwerden. Man sollte es nicht in Anspruch nehmen, wenn man sich nach der Nacht im Zelt oder dem Pogen beim Konzert etwas gerädert fühlt.

W:O:A 2024 im Zeichen der Magie

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr die Wikinger-Kultur zelebrierte, läuft das Wacken Open Air 2024 unter dem Motto "Witches & Warlocks" - also übersetzt "Hexen & Hexenmeister". Das macht sich nicht nur durch das Programm, die Dekoration und die künstlerischen Darbietungen auf dem Gelände bemerkbar - sondern auch durch die Kostümierungen der Besucher auf der Hauptstraße.

Tag des Bieres: Auf dem W:O:A kostet der halbe Liter 5,50 Euro

Ein Kilometer Bierpipeline unter der Erde und der halbe Liter für 5,50 Euro: Auf dem Wacken Open Air wird neben dem Metal auch das Bier zelebriert. Und das nicht nur heute, am internationalen Tag des Bieres. Der alkoholfreie halbe Liter kostet übrigens 4,50 Euro. Wie viel Bier genau über die Tresen gibt, ist nicht bekannt. Dafür haben wir aber jede Menge andere Daten und Fakten zum 33. W:O:A gesammelt.

Weitere Informationen Festival-Superlative: Die Bilder zu den Wacken-Fakten 2024 Beim Wacken Open Air 2024 werden unglaubliche Mengen bewegt: Toiletten, Menschen, Bier. Wir haben die Bilder zu den Wacken-Fakten. Bildergalerie

Diebstähle und ein weiterer Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es laut Polizeiangaben mehrere Diebstähle. Elf Wohnwagen und Wohnmobile sowie zwei Zelte seien davon betroffen gewesen. Die Schadenssumme liege voraussichtlich im vierstelligen Bereich. Außerdem gab es einen weiteren Brand: Am Donnerstagmittag geriet ein Fahrzeug auf einer Campingfläche in Brand - vermutlich wegen eines technischen Defekts. Mehrere Menschen wurden wegen Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt.

Der erste Regen beim 33. W:O:A

Moin aus Wacken! Es tröpfelt im Holy Land. Der Regen soll sich aber in Grenzen halten. Wir beginnen den Festival-Freitag im Blog wie immer mit dem Blick aufs Wetter. Rain or Shine!

Weitere Informationen Die Wacken-Wetter-Woche: Freitag meist trocken, Samstag auch mal nass Gummistiefel oder Sonnenhut? Welche Ausrüstung auf dem Wacken Open Air 2024 eher passt, erfahren Sie in unserem Wetterüberblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 02.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wacken Open Air Kreis Steinburg