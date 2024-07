Die Wacken-Wetter-Woche: So sind die Vorhersagen ab Sonntag Stand: 24.07.2024 16:00 Uhr Im vergangenen Jahr war das Wacken Open Air ein Festival im Schlamm. Aber mit welchem Wetter müssen die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr vom 28. Juli bis zum 4. August 2024 rechnen?

Gummistiefel oder Lichtschutzfaktor 50? Schlauchboot oder Staubschutzmaske? Wie vor jedem Festival stellt sich die Frage: Was ist ein "Kann" und was ist ein "Muss"? Gerade für all jene, die mit kleinem Gepäck zum "Holy Ground" nach Wacken (Kreis Steinburg) anreisen. So sieht die Wacken-Wetter-Woche aktuell aus.

Sonntag, 28. Juli

Den ganzen Tag über wechselnd bewölkt, am Nachmittag mit einzelnen Regenschauern - Achtung beim Aufbau von Zelten: In Nähe der Schauer sind Windböen möglich! Abends zunehmend trocken und weniger Wolken.

Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad, vier bis fünf Stunden Sonnenschein.

Montag 29. Juli

Heiter bis wolkig und vor allem: den ganzen Tag trocken. Bei viel Sonnenschein ist am traditionell stärksten Anreisetag nach Wacken guter Sonnenschutz Pflicht.

Temperaturen zwischen 13 und 23 Grad, zehn Stunden Sonnenschein.

Dienstag, 30. Juli

Auch am Dienstag gilt: heiter bis wolkig und trocken. Bei noch mehr Sonne als am Montag gilt auch heute: eincremen! Am besten mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher.

Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad, zwölf Stunden Sonnenschein.

Mittwoch, 31. Juli

Zur feierlichen Eröffnung des Holy Ground durch die Wacken Firefighters gibt es das passende Wetter: heiter mit einzelnen Wolken bei angenehmen 24 Grad, zum Abend hin aber zunehmend schwül. Wer am Abend auf dem Infield verweilen möchte, sollte einen Schirm oder noch besser Regenponcho dabei haben. Denn zum abendlichen Meeting im Moshpit bei In Extremo und Flogging Molly steigt die Gefahr für Gewitter. Noch ist aber nicht klar, ob diese tatsächlich entstehen.

Temperaturen zwischen 14 und 24 Grad, zehn Stunden Sonnenschein.

Ausblick von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 4. August

Donnerstag und Freitag beruhigt sich das Wetter wieder bei viel Sonnenschein und maximal 23 Grad. Wenn es tröpfelt, dann nur vereinzelt am Freitag. Das Abschlusswochenende vom 3. und 4. August wird nach aktuellen Vorhersagen eher wechselhaft mit Schauern und möglicherweise auch Gewittern. Allerdings ist dieser Regen dann immerhin warm, die Temperaturen bleiben bei angenehm sommerlichen Höchstwerten zwischen 23 und 25 Grad.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird vom 24. Juli bis zum 4. August 2024 täglich aktualisiert. Wettermodelle unterliegen - auch mit der heutigen Technik - noch gewissen Ungenauigkeiten. Diese Vorhersage ist also immer mit dem Fünkchen Vorsicht zu genießen, dass man in Norddeutschland im Umgang mit Regenschirmen und Wetterprognosen ohnehin braucht.

