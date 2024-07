WOA: "Richtfest" für Festival geglückt - Wackenschädel hängt Stand: 24.07.2024 18:07 Uhr Die Aufbauarbeiten für das Wacken Open Air sind bereits in vollem Gange. Seit Mittwoch hängt auch der Schädel für das diesjährige Festival.

Am kommenden Mittwoch startet das Heavy-Metal-Festival im Kreis Steinburg. Das Wahrzeichen wird traditionell eine Woche vor dem Start zwischen den beiden Hauptbühnen auf dem sogenannten "Holy Ground" aufgehängt. Der Bullenschädel hängt in 28 Metern Höhe - damit er dorthin gelangt, hat ein Kran ihn in drei Teilen angebracht. Zuerst der Schädel, danach das linke, dann das rechte Horn. Für den Leiter des Aufbauteams, Markus Olma, war der Mittwoch damit wie ein "Richtfest" für das Festival.

Ausverkauft: Sonntag reisen die ersten der 85.000 Festivalbesucher an

Bis Sonnabend muss der Aufbau des Festivalgeländes fertig sein, denn am Sonntag reisen bereits die ersten Fans an. Das Festival ist laut Veranstalter mit 85.000 Tickets ausverkauft - und das trotz der chaotischen Verhältnisse bei der Anreise im vergangenen Jahr. Regen hatte verhindert, dass ein Großteil der Fans auf das Gelände kommen konnte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wacken Open Air Kreis Steinburg