Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wahllokale sind geöffnet Stand: 08.05.2022 09:30 Uhr Heute wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Bis 18 Uhr können die mehr als 2,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.

Schon direkt am Morgen setzten vielerorts die ersten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihre Kreuze. Die Wahlberechtigten dürfen sich für einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis und mit der Zweitstimme für eine der 16 teilnehmenden Parteien entscheiden. Die Wahlbeteiligung hatte vor fünf Jahren 64,2 Prozent betragen.

VIDEO: Fragen und Antworten zur Landtagswahl 2022 in SH (2 Min)

Daniel Günther von der CDU gilt als Favorit

Als Favorit geht die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther in die Wahl. Günther möchte gerne Regierungschef in Schleswig-Holstein bleiben und wirbt für eine Fortsetzung des Jamaika-Bündnisses. Der 48-Jährige wird herausgefordert von seiner Stellvertreterin Monika Heinold von den Grünen, die seit zehn Jahren Finanzministerin im Land ist. In die Staatskanzlei möchte auch Thomas Losse-Müller von der SPD, der erst 2020 von den Grünen zur SPD wechselte und als ehemaliger Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei das Regierungsviertel in Kiel gut kennt.

Umfragen von infratest dimap sahen die CDU zuletzt vorne in der Wählergunst, gefolgt von der SPD und den Grünen. CDU und FDP haben sich für eine Wiederauflage der seit 2017 regierenden Jamaika-Koalition ausgesprochen, während sich die Grünen nicht festlegten. Die SPD hofft trotz schlechter Umfragewerte auf ein Regierungsbündnis mit Grünen und SSW oder mit Grünen und FDP. Laut Umfragen wäre rein rechnerisch ein CDU-geführtes Zweierbündnis möglich - eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP erscheint eher unwahrscheinlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein