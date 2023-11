Stand: 11.11.2023 12:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unfall in Halstenbek: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Halstenbek im Kreis Pinneberg ist am Freitagabend ein 20 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer den Motorradfahrer beim Abbiegen auf die L104 übersehen. Der 56 Jahre alte Fahrer des Geländewagens soll unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen sein - das habe ein Atemalkoholtest vor Ort ergeben, so die Beamten. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus. Er sei trotz der schweren Verletzungen nicht in Lebensgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2023 12:00 Uhr

Fußball: Nordduell in Liga zwei

Holstein Kiel empfängt am Sonnabend den HSV zum Nordduell in der 2. Liga. Während sich die Schleswig-Holsteiner trotz guten Saisonstarts zu Hause schwer tun, ist den Hamburgern die Auswärtsstärke der vergangenen Spielzeit abhanden gekommen. Holsteins Trainer Marcel Rapp muss heute auf seinen Mittelfeldspieler Patrick Erras (Zehenbruch) und Torhüter Thomas Dähne (Knie) verzichten - der Einsatz von Innenverteidiger Carl Johansson ist fraglich. Das Stadion ist mit 15.000 Zuschauern ausverkauft - Spielbeginn ist um 13 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2023 09:00 Uhr

Karnevalisten in Marne: Rathaus wird gestürmt

Heute, am 11. November beginnt offiziell die Karnevalssaison - nicht nur in den großen Hochburgen im Süden und Westen der Republik. Auch in der Dithmarscher Karnevalshochburg Marne wird es heute laut und bunt. Um genau 11:11 Uhr wird die 55. Karnevalssaison eingeläutet und das Marner Rathaus gestürmt. Ab dann steigt im Kreis Dithmarschen die Vorfreude auf den Rosenmontag am 12. Februar 2024. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2023 09:00 Uhr

Frachter-Kollision: Bergung der "Verity" startet

Heute beginnen die Arbeiten an der vor Helgoland gesunkenen "Verity". Der Frachter liegt in 30 Metern Tiefe, doch die Masten reichen bis 15 Meter unter die Wasseroberfläche und beeinträchtigen so laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt den Schiffsverkehr. Nun werden die Masten im Auftrag des Reeders gekürzt. Zwei Tage Arbeit sind dafür eingeplant. Im Einsatz sind ein Taucherschiff, ein Schlepper und das Mehrzweckschiff "Mellum". Außerdem suchen Experten nach Leckagen am Wrack. Bis Ende des Jahres soll die "Verity" samt Ladung geborgen werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2023 09:00 Uhr

Veranstaltungen gegen Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel könnte sich für Schleswig-Holsteins Wirtschaft zu einem großen Problem entwickeln. Mit der Veranstaltungsserie "Gemeinsam für die Fachkräftesicherung in Schleswig-Holstein" will die Landesregierung in den kommenden Monaten eine Reihe regionaler Informations- und Netzwerktreffen anbieten, um gemeinsam mit der Wirtschaft nach Auswegen zu suchen. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) rechnet damit, dass in den kommenden 12 Jahren insgesamt 180.000 Fachkräfte allein in Schleswig-Holstein fehlen werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2023 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken - gelegentlich Auflockerungen

Heute Nachmittag ist es oft wolkig bis stark bewölkt. Neben trockenen Phasen im Süden gibt es hin und wieder etwas Regen - gelegentlich einzelne Schauer. An der Nordsee sind einzelne Gewitter möglich. Im Nordwesten - vor allem in Nordfriesland - gibt es Chancen auf etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger südlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2023 10:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2023 | 12:00 Uhr