Landesfeuerwehrversammlung in Neumünster

In Neumünster treffen sich heute Vertreterinnen und Vertreter unter anderem der knapp 1.300 Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein zur Landesfeuerwehrversammlung in den Holstenhallen. Dabei werden die rund 250 Delegierten insbesondere über Personal und Einsatzaufkommen im vergangenen Jahr sprechen. Nach den vorläufigen Zahlen des Landesfeuerwehrverbands waren im vergangenen Jahr rund 51.300 Männer und Frauen im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst. Ein Plus von 500 im Vergleich zu 2021. Die Zahl der Einsätze im Land erreichte im vergangenen Jahr mit rund 237.000 einen neuen Höchststand. Fast 80 Prozent davon waren Rettungseinsätze. Landesbrandmeister Frank Homrich dankte besonders auch den Einsatzkräften, die bei Hilfstransporten in die Ukraine geholfen haben. Man sei zudem mit den Gedanken bei den ukrainischen Rettungskräften vor Ort, die dort Übermenschliches leisten, so Homrich. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2023 10:00 Uhr

Fußball: VfB Lübeck vor Aufstieg in die 3. Liga

Der VfB Lübeck hat am Freitagabend Weiche Flensburg mit 2:0 geschlagen und damit den vorletzten Schritt in Richtung Aufstieg in die Dritte Liga unternommen. Mit dem Sieg steht der VfB vorerst auf Rang 1, es fehlt nur noch ein Punkt zum Aufstieg. Flensburg bleibt Tabellensechster. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2023 10:00 Uhr

FSG-Schiff "Tennor Ocean" verlässt Flensburg

Das große Fährschiff, das seit fast einem Jahr unverkauft am Kai der Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) lag, bekommt offenbar einen neuen Besitzer. Die Fähre, die damals auf den Namen "Tennor Ocean" getauft wurde, heißt inzwischen "Abu Samrah" und hat Flensburg in der Nacht verlassen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll das Schiff in die Vereinigten Arabischen Emirate am Persischen Golf verkauft werden. Im Automatischen Identifikationssystem (AIS) ist als erstes Ziel Rotterdam in den Niederlanden genannt. Am Sonnabendmorgen befand sich die 210 Meter lange "Abu Samrah" im Nord-Ostsee-Kanal. Es ist das erste Schiff, das nach der Insolvenz der Flensburger Werft gebaut wurde. In Auftrag gegeben wurde es von Investor Lars Windhorst, der damit den Weiterbetrieb der angeschlagenen Werft gesichert hatte. Monatelang war er nach eigenen Angaben international auf der Suche nach einem Käufer für die Fähre. Inzwischen sind die Auftragsbücher der FSG wieder gut gefüllt. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2023 09:00 Uhr

Razzien wegen Steuerbetrugs in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg

Es geht um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe: Steuerfahnder haben bei Razzien in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen drei Tatverdächtige festgenommen. Das teilte die Finanzbehörde in Hamburg mit. Die festgenommenen 28- bis 45-Jährigen sollen mit Komplizen über Scheinfirmen rund vier Millionen Euro Steuergelder hinterzogen haben. Im Fokus der Ermittlungen steht eine 14-köpfige Bande, die unter anderem in der Gerüstbaubranche aktiv gewesen sein soll. An der Razzia waren Beamte des Zolls und der Steuerfahndung aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen beteiligt. Sie haben insgesamt 22 Objekte durchsucht, 19.500 Euro Bargeld sowie weitere Beweise beschlagnahmt. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2023 09:00 Uhr

Medikamentenmangel: Vereinbarung zwischen Apothekerkammer und KVSH

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor einem zunehmenden Mangel an Arzneimitteln für Kinder. Um die Folgen abzumildern, gibt es jetzt eine Vereinbarung zwischen Apothekerkammer und Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein. Laut Gesundheitsministerium sollen Notdienstapotheken täglich ihre Bestände bestimmter Antibiotika an die jeweiligen Notdienstpraxen in ihrer Nähe übermitteln. So könnten die Ärzte dort gezielt die Medikamente verschreiben, die auch vorrätig sind. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) forderte die Bundesregierung gleichzeitig auf, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass sich die Versorgung mit Arzneimitteln dauerhaft verbessert. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2023 08:00 Uhr

Neue Regeln für Wassersport: Verbände reagieren verhalten

Seit Freitag gelten in der Nordsee und im Wattenmeer neue Regeln für Schifffahrt und Freizeitsportler. Demnach sind Kitesurfen und ähnliche Sportarten nur noch in besonders ausgewiesenen Zonen erlaubt - außerhalb dieser Bereiche ist das Surfen laut Bundesverkehrsministerium im Nationalpark Wattenmeer nun offiziell verboten. Den Naturschutzverbänden NABU und BUND geht die Neuregelung nicht weit genug. Sie werde dem erforderlichen Schutzbedarf mit ausreichenden Ruhezonen nicht gerecht. Bei Surf- und Kiteschulen kamen die Informationen über die Neuregelung offenbar erst spät an. Thomas Weinhardt vom Verband Deutscher Wasserportschulen empfindet es als "bemerkenswert", dass es nach zwei Jahren Funkstille keine Vorab-Ankündigung gab. Immerhin sei das komplette Kite-Surf-Verbot vom Tisch. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2023 08:00 Uhr

A7 am Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt

Autofahrer müssen zum langen Wochenende mehr Geduld mitbringen. Die A7 ist noch bis Montag für Bauarbeiten zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Zufahrt zum Elbtunnel - ab 21 Uhr beginnt die Sperrung. Die zuständige Autobahn GmbH Nord will außerdem eine neue Software auf den Verkehrsrechner im Elbtunnel aufspielen. Auch soll die Sperrung für den Weiterbau des Lärmschutztunnels Altona genutzt werden. Der Verkehr wird über die A1, die A21 und die B205 zwischen dem Horster Dreieck und Neumünster-Süd geleitet. Auf alternativen Strecken durch die Hamburger Innenstadt rechnet der ADAC mit viel Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 20:00 Uhr

Wetter: Erst Wolken, später Sonne

Am Vormittag bleibt es noch bewölkt, später wird es freundlicher und es bleibt trocken. Vor allem im Norden gibt es Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 11 Grad in Hörnum auf Sylt und 16 Grad in Bad Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2023 08:00 Uhr

