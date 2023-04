Stand: 16.04.2023 10:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fledermausschutz: Beratungsbedarf steigt

Immer mehr Hausbesitzer haben offenbar Beratungsbedarf, wenn es um den Schutz von Fledermäusen geht. Der Naturschutzbund NABU verzeichnet nach eigenen Angaben eine starke Nachfrage. Allein im vergangenen Jahr gab es demnach 1.000 Erstgespräche. Wer zum Beispiel sein Dach neu isoliert, tut zwar was fürs Klima, aber schadet unter Umständen dennoch der Umwelt. Denn gerade wenn es sich um ältere Gebäude handelt, können unter der Dämmung Hunderte Fledermäuse lebendig eingeschlossen werden. Wer den Fledermausschutz vorsätzlich ignoriert, riskiert Strafen in fünfstelliger Höhe. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2023 11:00 Uhr

Panne bei Wahlbenachrichtigung in Lübeck

Die Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl in Lübeck und für die Wahl des dortigen Seniorenbeirats sind fehlerhaft. Laut Gemeindewahlleiter und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) stimmt im Informationsschreiben die Adresse des Wahllokals nicht. Stattdessen wurde die Wohnanschrift des jeweiligen Wahlberechtigten genannt. Auswirkungen auf die Wahl hat der Fehler nicht, da die Wahlbenachrichtigung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Am Montag soll entschieden werden, ob es einen erneuten Versand mit korrigierten Unterlagen geben wird. In der vergangenen Woche hatte es auch in Norderstedt (Kreis Segeberg) einen Fehler in den Wahlscheinanträgen gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2023 10:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt: Niederlage im Final Four

Die SG-Handballer sind im Halbfinale des DHB-Pokals am Sonnabend gescheitert. Mit einer 31:38-Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen verpassten sie das Endspiel. Auf die SG wartet heute nun das Spiel um Platz drei gegen den Verlierer des zweiten Semifinals zwischen dem SC Magdeburg und dem TBV Lemgo Lippe. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2023 08:00 Uhr

Wetter: Meist trocken, aber bewölkt

Heute ziehen viele Wolken über das Land, die auch örtlich einzelne Schauer mitbringen. Meistens bleibt es aber trocken. An Nord- und Ostsee schafft es auch die Sonne gelegentlich durch die Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 14 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein überwiegend schwacher, teils mäßiger Wind aus Nord bis Ost. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 7 Grad in Dahme/Ostsee (Kreis Ostholstein) und 13 Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland)

