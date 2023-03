Stand: 02.03.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neue Züge und Einschränkungen zwischen Hamburg und Lübeck

Auf der Strecke Hamburg-Lübeck sind jetzt fast nur noch neue Züge unterwegs, sagen Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und die Deutsche Bahn. Die neuen sogenannten "Kiss-Züge" sind mit W-Lan, Steckdosen und rollstuhlgerechte Toiletten ausgestattet. Dennoch wird es in den kommenden Wochen auf der Strecke auf Grund vom Bauarbeiten zu Ausfällen kommen. In Hamburg wird die Verlegung des Bahnhofs Altona vorbereitet. Davon sind sehr viele Verbindungen betroffen - unter anderem die Linien RB 81 und RE 8. Bahn-Reisende sollten sich vor Fahrtantritt genau mit ihrer gewünschten Verbindung auseinandersetzen und sich auf vollere Züge einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

DRK sucht Zeugen von Auto-Schmierereien

In Wedel (Kreis Pinneberg) wurden die Autos der Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beschmiert. Das ist nach Angaben eines DRK-Sprechers in den vergangenen Wochen mehrfach passiert, immer nachts im Bereich der Straße "Beim Hoophof". Das DRK wollte den Fall anzeigen und bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

190 digitale Schultafeln für Glinde

Die Klassenräume in Glinde (Kreis Stormarn) bekommen digitale Tafeln. 190 weitere sollen in den kommenden zwei Jahren angeschafft werden, Die Stadtverwaltung will in den kommenden beiden Jahren 1,3 Millionen Euro investieren. Wobei fast 980.000 Euro aus Fördermitteln des "Digitalpakt Schule" stammen. In den Schulen soll damit moderneres Lernen und bessere Zusammenarbeit möglich sein. In Bargteheide bekommt die Medien-AG des Gymnasiums Eckhorst 8.900 Euro für ein Projekt, das sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Die Jugendlichen drehen Videos zum Thema und führen Interviews mit Expertinnen und Experten. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Brokstedt erneut Thema im Innen- und Rechtsausschuss

Der Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtages hat sich fünf Wochen nach der Messerattacke in Brokstedt (Kreis Steinburg) erneut mit dem Thema befasst. Im Mittelpunkt stand am Mittwoch das Verhalten des Tatverdächtigen in der Untersuchungshaft in Neumünster. Die Gewerkschaft der Polizei hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass sich der Mann äußerst aggressiv verhalte. Auch ging es um die Frage, ob das Justizministerium per Weisung Einfluss auf die Sicherheitsmaßnahmen des Tatverdächtigen genommen hatte oder mit Blick auf einen möglichen Krankentransport Maßnahmen abgeschwächt wurden. So lautete ein Vorwurf der JVA-Bediensteten, den das Ministerium erneut entschieden zurückwies. Detailfragen wollte das Justizministerium nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit beantworten. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 17:00 Uhr

Wildtier-Auffangstation im Kreis Pinneberg am Limit

Die Wildtier-Auffangstation in Sparrieshoop im Kreis Pinneberg muss immer mehr exotische Haustiere aufnehmen. Der Grund dafür sind oftmals die immensen Folgekosten in der Haltung. Neben Futter und Tierarztbesuchen muss zur Haltung exotischer Haustiere auch für die nötige Wärme gesorgt werden. Bei den gestiegenen Energiepreisen führt das immer häufiger zu ausgesetzten Tieren, die dann im Wildtierzentrum landen. Aktuell beherbergt Leiter Christian Erdmann etwa 40 exotische Haustiere im Wildtierzentrum. Viel Platz ist nicht mehr, sagt er und die Saison für verwaiste heimische Wildtiere steht vor der Tür. Anders als bei heimischen Wildtieren, die nach einiger Zeit wieder ausgesiedelt werden können, bleiben exotische Haustiere meist ein Leben lang im Wildtierzentrum. Eine Weitervermittlung gelingt laut Erdmann nur selten. Im Kampf um das Wohlergehen der exotischen Tiere fühlt er sich alleingelassen und sieht die Politik in der Pflicht. Er fordert Auflagen für die Haltung von exotischen Haustieren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 16:30 Uhr

Baustelle und Streik behindern Verkehr im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg erschweren eine Baustelle und Streikende aktuell den Weg für Verkehrsteilnehmer. In Pinneberg wird seit Mittwoch an der Kreuzung Thesdorfer Weg, Datumer Chaussee und Manfred-von-Richthofen-Straße in der Nähe der Theodor-Heuss-Schule rund vier Wochen lang gebaut. Die Thesdorfer Straße gilt mit 20.000 Autos pro Tag als eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Die Strecke führt zur A23 Auffahrt Pinneberg-Süd. In Elmshorn kann es in Zusammenhang mit einem Streik zu Verkehrsbehinderungen kommen. Rund 400 Teilnehmer von Stadtwerken, Regio Kliniken und der Rettungsdienst Kooperation in SH werden laut eines ver.di-Sprechers erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn wegen des Besitzes von Abbildungen von Kindesmissbrauch

Ein 29-Jähriger aus Hamburg muss sich seit Mittwoch vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll sich der Mann zwischen Oktober 2016 und Oktober 2020 mehrere Tausend Bilder im Internet angesehen und heruntergeladen haben. Außerdem geht es um eine Festplatte mit gespeicherten Fotos. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:00 Uhr

