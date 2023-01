Stand: 26.01.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hilfetelefon nach Messerattacke in Zug

Nach der tödlichen Messerattacke im Regionalexpress RE70 von Kiel nach Hamburg am Mittwoch hat die Polizei Itzehoe unter der 04821 / 60 22 100 ein Hilfetelefon eingerichtet. Ein 33-Jähriger hatte in dem Zug Richtung Pinneberg und Elmshorn bei Brokstedt (Kreis Steinburg) am Mittwochnachmittag Fahrgäste mit einem Messer angegriffen. Eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger starben, weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Heute Nachmittag wird Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) über den aktuellen Ermittlungsstand informieren. Die Pressekonferenz wird auf NDR.de/sh im Livestream übertragen. Der Zugverkehr wurde heute zwischen Hamburg und Kiel wieder aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Gastherme in Pinneberg explodiert in Pinneberg

In Pinneberg hat eine explodierende Gastherme am Mittwochabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Nach Angaben der Rettungsleitstelle befand sich das Gerät in einer Wohnung im 4. Obergeschoss, eine Bewohnerin alarmierte nach der Explosion die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits komplett in Flammen. Etwa 100 Menschen mussten das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Brandermittler versuchen nun herauszufinden, wieso die Gastherme explodiert ist. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Glätteunfall auf der A7

Autofahrer auf der A7 Richtung Hamburg brauchen gerade viel Geduld. Um kurz vor 6 Uhr heute morgen war ein Auto auf der glatten Fahrbahn zwischen Kaltenkirchen und Raststätte Holmmoor ins Schleudern geraten und gegen die Mittelsplanke gekracht. Zwei Fahrzeuge hielten daraufhin an - ein dritter Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in die Autos. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Aktuell wird der Verkehr über den Seitenstreifen geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 09:00 Uhr

Schüler erinnern an Opfer des Nationalsozialismus

Sechs Schulen allein aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) beteiligen sich heute an einer Veranstaltung zum Tag gegen das Vergessen. Der Gedenktag wird seit 1996 zur Erinnerung der Opfer des Nationalsozialismus begangen. Ab 19 Uhr werden im Saalbau in Elmshorn Schülerinnen und Schüler Theaterinszenierungen zeigen, selbst verfasste Texte lesen oder auch selbst komponierte Musik vortragen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Urteil in Einbrecher-Prozess erwartet

Einer Bande werden sieben Einbrüche rund um Elmshorn (Kreis Pinneberg) vorgeworfen. Nun soll ein Urteil gegen sie fallen. Die Angeklagten hatten die Taten bereits gestanden. Bei den Opfern in Klein Nordende und Moorege (beide Kreis Pinneberg) haben die Einbrüche tiefe Spuren hinterlassen. Mit dem NDR haben sie über ihr Trauma gesprochen, zu sehen heute Abend 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

