Hohe Energiepreise machen Schwimmbädern und Thermen in Südholstein zu schaffen

Das Hallenbad Pinneberg ist bis Ende März dicht - andere Bäder in Südholstein können die Kosten bislang noch abfedern, wie Recherchen von NDR-Schleswig-Holstein zeigen. Die Holstentherme Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) nimmt dazu einen sogenannten Energie-Soli von ein Euro. Hier sind die Kosten für Gas von 600.000 Euro im Jahr 2019 auf 1,5 Millionen gestiegen. Das Badlantic in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und die Badebucht Wedel (Kreis Pinneberg) haben, um Energie zu sparen, die Wassertemperatur gesenkt. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Regionalkonferenz zu Mobilitätskonzepte für die Region

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und verschiedenen Initiativen der Metropolregion Hamburg beraten auf einer Regionalkonferenz am Donnerstag darüber, wie Mobilität der Zukunft aussehen kann. Auch der Kreis Pinneberg beteiligt sich mit Ideen. Ziel der Konferenz ist es, Mobilität stärker gemeinsam zu planen - über Kreis- und Landesgrenzen hinaus. Die Pinneberger Landrätin Elfi Heesch (parteilos) wird dazu "ÖVer.KAnT“ vorstellen, ein vom Bund gefördertes Projekt, um den ÖPNV in Südholstein zu verbessern. Unter anderem neue XpressBus-Linien und eigene Stadtbuslinien für Bargteheide (Kreis Stormarn) sind daraus entstanden. Unter Leitung des Kreises läuft außerdem gerade ein Projekt zum Mobilitätsmanagement an Schulen und Kitas im Kreis und angrenzenden Bezirken Hamburg. Ziel ist es, herauszufinden, wie die Sicherheit auf dem Schulweg verbessert werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Gemeinden im Kreis Pinneberg noch immer ohne gelbe Tonne

Im Kreis Pinneberg haben noch immer nicht alle Gemeinden ihre neue gelbe Tonne. Seit Januar ist die Entsorgungsfirma RMG Rohstoffmanagement GmbH aus Hessen für den gelben Müll zuständig. Viele Gemeinden müssen sich seitdem mit gelben Säcken behelfen. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, werden in dieser Woche die neuen Tonnen in Halstenbek verteilt. Ab der kommenden Woche folgen Borstel-Hohenrade, Kummerfeld, Prisdorf und Westerhorn. Ende Februar sollen laut Unternehmen alle Tonnen ausgeliefert sein. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um Mord an eigener Mutter

Zwölf Jahre Haft wegen Totschlags, so lautet das Urteil gegen einen 40-jährigen Mann aus Barmstedt (Kreis Segeberg). Das Landgericht Itzehoe sah es als erwiesen an, dass er im Mai vergangenen Jahres seine Mutter mit mehreren Messerstichen getötet hat. Er hatte die Tat bereits gestanden. Einen Grund dafür, warum ein Streit zwischen ihm und seiner Mutter eskalierte, nannte er nicht. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 16:30 Uhr

Prozess um bedrohte Rettungskräfte: Geldstrafe für Angeklagten

Da er zwei Sanitäter bedroht hat, muss ein 33-jähriger Mann aus dem Kreis Pinneberg 1.000 Euro zahlen. Dies entschied das Amtsgericht Elmshorn am Mittwoch. Vor einem Jahr wollten die Sanitäter den Vater des Angeklagten behandeln. Die beiden Rettungskräfte berichteten, dass der Mann sie mit Beleidigungen und aggressivem Verhalten daran gehindert haben soll. Polizeibeamte mussten eingreifen. Die Sanitäter sagten aus, dass Beschimpfungen und Angriffe zu ihrem Alltag gehören, sie sich dadurch bei Einsätzen nicht mehr sicher fühlten. Das wirkte sich strafschärfend aus, sagte die Richterin. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 18:00 Uhr

