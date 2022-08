Stand: 09.08.2022 11:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Großeinsatz an der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck

Ein Großeinsatz der Feuerwehr an der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck war erst nach Stunden beendet. Bei Bargteheide (Kreis Stormarn) brannte es am Montag in einer Werkstatt, so die Leitstelle. Autos und ein Boot wurden zerstört, verletzt wurde niemand. Ein Wohnhaus konnte geschützt werden, so Einsatzleiter Jürgen Schaa von der Feuerwehr Tremsbüttel. "Besonders betroffen war die angrenzende Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg. Die Flammen haben dort sowohl die Einsatzkräfte als auch die Bahnen gefährdet. Die Bahnstrecke musste für ungefähr drei Stunden gesperrt werden." Die Kriminalpolizei sucht nach der Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Tödlicher Unfall in Mönkloh

In Mönkloh bei Bad Segeberg ist gestern Nachmittag eine 78-jährige Frau mit einem Auto in eine Scheune gefahren, so die Polizei. Sie und ihr 88-jähriger Mann wurden dabei verletzt. Der Mann ist später im Krankenhaus verstorben. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war die Frau in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und dann über eine Grünfläche gefahren und in die Mauer einer Scheune gekracht. Das Auto wurde später von der Feuerwehr aus dem Haus gezogen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Anreise zur Trauerfeier von Uwe Seeler

Am Mittwoch findet im Hamburger Volksparkstadion die Trauerfeier für Uwe Seeler statt. Die Anreise mit Bahn klappt laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gerade nicht wie gewohnt, weil auf der S-Bahnstrecke gebaut wird. Wer aus Richtung Pinneberg kommt, oder mit der AKN anreist, sollte von der Elbgaustraße oder Eidelstedt mit dem Bus kommen. Alternativ geht es auch mit der U2 ab Niendorf mit dem Bus. Es werden außerdem Shuttelbusse von weiteren Haltestellen eingesetzt. Die Details zur Anreise gibt es auf der Internetseite des HVV. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 08.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 278,3. Der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 243,3 und der Kreis Segeberg 351,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 356,9. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

