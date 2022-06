Stand: 07.06.2022 09:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Rückreiseverkehr am Pfingstmontag: Volle Züge und Staus

Der Rückreiseverkehr nach dem Pfingstwochenende hat bei der Bahn für volle Züge gesorgt. Auch auf der A1 staute sich der Verkehr. Bei der Bahn war vor allem die Strecke Kiel-Lübeck betroffen. Das Unternehmen konnte zeitweise nicht garantieren, dass jeder Reisende mitgenommen werden konnte. Auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein war deutlich weniger los, nur auf der A1 Fehmarn Richtung Lübeck staute sich der Verkehr zwischen Pelzerhaken und Pansdorf (Kreis Ostholstein). Vor und in der Baustelle standen die Autos laut Polizei zeitweise auf bis zu zwölf Kilometern. Auf der A 20 Lübeck Richtung Bad Segeberg bei Genin fuhr ein Auto auf ein Wohnwagengespann auf, deshalb musste eine Fahrspur gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Wakenitzbrücke gesperrt

Die Wakenitzbrücke in Lübeck wird instand gesetzt. Die Brücke muss in den Nächten von heute auf morgen und von Mittwoch auf Donnerstag, jeweils zwischen 20 bis 5 Uhr in die Richtung Marli/ Travemünde voll gesperrt werden. Eine Umleitung über die Ratzeburger Allee zum Mühlentorteller sowie im weiteren Verlauf über die Hüxtertorallee und Moltkestraße zur B75 wird ausgeschildert. Fußgänger und Fahrradfahrer können die Wakenitzbrücke weiterhin überqueren - sie sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Sanierung der 1969 gebauten Brücke läuft bereits seit 2017. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Superkunstfestival in Lübeck mit Tonbandgerät und Michael Schulte

Tausende Menschen haben über Pfingsten auf dem Gelände der Vorwerker Diakonie in Lübeck das sogenannte Superkunstfestival gefeiert. Auf der Bühne standen bekannte Bands und Künstler wie zum Beispiel Tonbandgerät, Großstadtgeflüster, Michael Schulte oder Kettcar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

