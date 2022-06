Stand: 03.06.2022 08:46 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Gute Buchungslage und volle Straßen

Der ADAC rechnet damit, dass es am Pfingstwochenende viele Urlauber an die Ostseeküste zieht und die Straßen deswegen voll werden. Trotz guter Buchungslage - es gibt es auch noch freie Übernachtungsplätze. Laut André Rosinski, Vorstand der Tourismusagentur Lübecker Bucht, sind rund 70 Prozent der Betten belegt. Es sei also auch noch spontan möglich, in der Lübecker Bucht etwas zu finden. Rosinski rechnet aber auch mit vollen Parkplätzen, deshalb rät er zum 9-Euro-Ticket der Bahn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Baustelle auf der Fehmarnsundbrücke: Lösung für Staufalle soll kommen

Eine Baustelle auf der Fehmarnsundbrücke hatte zuletzt für lange Staus gesorgt. Aktuell liegen wegen der Baustelle hohe Bodenplatten auf den Brücken-Auffahrten. Deshalb sind dort nur 10 km/h erlaubt. Nachdem die Bürgermeister von Fehmarn und Großenbrode (beide Kreis Ostholstein) einen Brandbrief an Bund und Land geschrieben hatten, ist jetzt offenbar eine Lösung in Sicht. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sagte, dass die für die Baustelle zuständige Bahn noch in diesem Monat niedrigere Platten verlegen will. Dann könnten Autofahrer mit bis zu 50 km/h über die Brücke fahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen für die Region

Nach Angaben der Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck mit Stand 2.6. eine Inzidenz von 451,7. In Ostholstein liegt der Wert bei 448,2, im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 371,7. Landesweit liegt die Inzidenz bei 457,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

