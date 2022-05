Stand: 27.05.2022 11:33 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Vatertag verläuft ruhig

Am Vatertag hatte die Polizei der Einsatzleitstelle Süd für den Kreis Ostholstein, den Kreis Herzogtum Lauenburg und für Lübeck nur wenig zu tun. Offenbar waren viele Väter mit ihren Familien unterwegs. Dementsprechend wurden keine Platzverweise und sogenannten Gewahrsamnahmen gemeldet. Lediglich einige Ansprachen an Gruppen vermeldeten die Beamten, ein weiteres Einschreiten war aber jeweils nicht notwendig. Die Polizei war gestern mit mehr Kräften im Einsatz als sonst, vor allem an den Seen rund um Ratzeburg und in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Auffahrunfall in der Lauenburger Innenstadt

In der Lauenburger Innenstadt im Kreis Herzogtum Lauenburg sind bei einem Auffahrunfall drei Menschen verletzt worden. Laut Polizeiangaben beschleunigte ein 89 Jahre alter Fahrer am Mittwoch aus zunächst unbekannter Ursache sein Auto und fuhr auf ein Fahrzeug vor ihm auf. Die 48 Jahre alte Frau im betroffenen Auto vor ihm wurde in die Fensterfront eines Nagelstudios geschoben. Die Verletzten wurden Polizeiangaben zufolge in Krankenhäuser gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

57. Bundesfinale von "Jugend forscht"

In Lübeck präsentieren noch bis Sonntag Deutschlands Jungforscherinnen und Jungforscher ihre Projekte beim 57. Bundesfinale von "Jugend forscht". 168 junge Talente treten mit insgesamt 108 Forschungsprojekten in den wissenschaftlichen Wettstreit, teilt die Stiftung mit. Beim Bundesfinale werden Projekte in sieben Fachgebieten präsentiert: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik. Am Sonntag werden dann die Bundessiegerinnen und Bundessieger bekannt gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

