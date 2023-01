Stand: 19.01.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mehr Elektrobusse für Sylt

Fünf Elektrobusse fahren auf Sylt bereits, bald sind es sechs. Die gesamte Flotte der SVG soll in den nächsten zehn Jahren mit Strom fahren. Damit die Fahrzeuge auch mit bis zu 150 Kilowatt geladen werden können, investiert das Unternehmen zehn Millionen Euro in den Betriebshof. Heute wird das Konzept vorgestellt. Betriebsleiter Sven Seddig: "Wir haben gerade ein Provisorium bekommen, damit wir die vorhandenen Busse überhaupt laden können. Bis zum Herbst diesen Jahres soll dann auch der Rest angepasst werden." | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Urlaubsregionen im Norden des Landes blicken optimistisch auf die Urlaubssaison

Die Tourismusorganisationen im Norden Schleswig-Holsteins beobachten derzeit eine gute Buchungslage für das Frühjahr und den Sommer - trotz Energiekrise und damit verbundenen Mehrausgaben für viele Haushalte. Husum Tourismus teilt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, das Frühjahr sei sogar stärker nachgefragt als zum gleichen Zeitpunkt im Vor-Corona-Jahr 2019, der Sommer derzeit noch etwas schwächer. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste war während Corona angestiegen, gehe jetzt aber wieder zurück. Das bestätigt auch die Organisation Ostseefjord Schlei. Die Tourismusagentur Flensburger Förde berichtet von bisher 55 Prozent Auslastung und einem aktuell außergewöhnlichen Zuwachs bei den Buchungen. Da Fernreisen teurer werden und auch skandinavische Gäste sparen müssen, könnte dies für Ziele im Flensburger Raum ein besonderer Anreiz sein. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

B199: 14-Jähriger bei Unfall im Kreis Nordfriesland schwer verletzt

Ein Jugendlicher wurde am Mittwochnachmittag auf der B199 zwischen Klixbüll und Leck (beide Kreis Nordfriesland) von einem Auto erfasst. Nach Polizeiangaben war der Schüler an einer Haltestelle hinter dem Bus auf die Straße getreten. Der 14-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Flensburg gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 17:30 Uhr

Fußball: Niclas Nadj verlässt SC Weiche Flensburg

Niclas Nadj wechselt vom SC Weiche Flensburg 08 zum SC Paderborn und somit aus der Regionalliga in die Zweite Liga. Dort hat er einen Profivertrag unterzeichnet. Nadj wurde fußballerisch beim FC St. Pauli ausgebildet, erst im letzten Sommer wechselte der 22-Jährige Mittelfeldspieler nach Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 17:30 Uhr

Schwimmbäder in der Region reagieren auf Energiekrise

Die Dünentherme St. Peter-Ording ist ab sofort geschlossen. Grund für die Maßnahme der Tourismus-Zentrale sind die gestiegenen Energiepreise. Andere Schwimmbäder in der Region reagieren mit dem Senken der Wassertemperaturen oder in den Umkleiden. So haben die Schwimmerbecken in Husum und Flensburg nur noch 26 Grad - das Nichtschwimmerbeckern in Flensburg jedoch 30 Grad. Eine ganz bewusste Entscheidung, denn Schwimmunterricht bei 26 Grad sei kaum möglich, heißt es aus dem Flensburger Campusbad, und ginge zu Lasten der Kinder. Der Schwimmunterricht ist für die Betreiber ein wichtiges Argument, die Bäder offen zu halten. Die Stadtwerke in Husum sehen sich nach eigenen Angaben dazu verpflichtet, die Corona-bedingten Lücken in der Schwimmausbildung zu schließen. Aus Niebüll heißt es: Das Schwimmbad sei Unterrichtsstätte für fünf Schulen. Das bremse den Druck, den Betrieb einzuschränken. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 16:30 Uhr

Energie-Interessengemeinschaft in Norderbrarup gegründet

In der Gemeinde Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es jetzt eine Interessengemeinschaft "Energie". Die 20 Gründungsmitglieder wollen gemeinsam das Thema Klimaschutz angehen, aber natürlich auch Geld sparen. Norderbrarups Bürgermeister Peter Clausen (Kommunale Wählervereinigung Norderbrarup/KWN) freut sich über das Engagement: "Wir leben ja in Zeiten verteuerter Energie, da müssen wir gucken, wie wir das gemeinsam wirtschaftlich hinkriegen." Ein Ziel ist es, einen Bürgersolarpark zu Gründen. Als Standort käme für Bürgermeister Clausen das Dach der alten Schule in Frage. Alle Norderbraruper dürfen sich beteiligen, dies ist auch dem Mitinitiatoren Andreas Losch wichtig. Er wünscht sich, "dass die Menschen sich mit dem Thema befassen, dass wir gemeinsam nach Wegen suchen". Das nächste Treffen der Interessengemeinschaft findet am 27. Januar um 18.30 Uhr im Gasthof Norderbrarup statt. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2023 | 08:30 Uhr