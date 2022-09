Stand: 19.09.2022 10:07 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Oberbürgermeisterwahl geht in die nächste Runde

Für Amtsinhaberin Simone Lange (SPD), unterstützt von den Grünen, war die Oberbürgermeisterwahl diesmal kein Durchmarsch wie vor sechs Jahren. Diesmal bekam sie nur 36 Prozent der Stimmen. Kritik hatte es aus unterschiedlichen Richtungen gegeben. Die Räumung des Bahnhofswalds sorgte für Unmut in der linken Szene. Die CDU, die sich 2016 noch für Simone Lange aussprach, distanzierte sich bereits, als sie für den SPD-Bundesvorsitz kandidierte und mit Sarah Wagenknecht für die linke Bewegung "Aufstehen" warb. Fabian Geyer konnte an Simone Lange vorbeiziehen. Er ist parteilos (unterstützt von CDU, FDP und WiF) und Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde. Er selbst erreichte 43 Prozent. Nur 16 Prozent der Stimmen bekam die Journalistin Karin Haug vom SSW. Um die Stimmen der dänischen Minderheit wollen beide Kandidaten nun werben. Bisher ist noch offen, ob und - wenn ja - für wen der SSW eine Empfehlung aussprechen wird. Ausgeschieden ist auch Marc Paysen von "Flensburg Wählen" mit 4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag in den Bezirken sehr unterschiedlich zwischen 15 Prozent an der Waldschule und teils mehr als 50 Prozent in Adelby und Mürwik. Zur Stichwahl zwischen Simone Lange und Fabian Geyer sind die Flensburger am 2. Oktober aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.09.2022 | 08:30 Uhr