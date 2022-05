Stand: 27.05.2022 12:18 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Vatertag verläuft ruhig

Wie auch in weiten Teilen Schleswig-Holsteins ist in der Region Flensburg der Vatertag ruhig verlaufen. Die Einsätze der örtlichen Polizei beschränkten sich vorwiegend auf Ruhestörungen. Weitere Vorfälle wurden nicht gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Nach 20 Jahren wieder Trabrennen Jübek

In Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) startet morgen nach mehr als 20 Jahren wieder ein Trabrennen. Insgesamt wird es neun Rennen geben, bei denen 42 Pferde und sieben Ponys an den Start gehen. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und Dänemark. Mitorganisiert wird das Spektakel von Pferdezüchter Jan Fiedler aus Großenwiehe, der den Zuschauern viel Spannung und große Emotionen verspricht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Letzte Tage der Rhönrad-WM Sonderburg

Die Rhönrad-WM in dänischen Sonderburg geht heute und morgen in die Zielgerade. Die Wettkampfwoche ist ein Beispiel für eine gute dänisch-deutsche Zusammenarbeit. Initiator ist der Flensburger Lehrer Edgar Claussen, dem es nicht nur um Spitzensport geht, sondern auch um die dazugehörigen Begegnungen. Aus den teilnehmenden 13 Nationen - darunter unter anderem Kolumbien, die USA, Israel und Ghana - treten insgesamt 94 Athleten in den einzelnen Disziplinen an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

