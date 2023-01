Stand: 02.01.2023 09:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neuer Bürgermeister in Altenholz

In der Gemeinde Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat zum Jahreswechsel ein neuer Bürgermeister die Amtsgeschäfte übernommen. Mike Buchau von der CDU wurde bereits im Mai vergangenen Jahres gewählt. Seine Amtszeit will Buchau nach eigenen Angaben dafür nutzen, Klimaschutz und Mobilität voranzutreiben, die Digitalisierung für die Gemeinde zu nutzen und Handel sowie Gewerbe zu pflegen. Außerdem soll das ehrenamtliche Engagement in Altenholz gestärkt werden, indem es besser mit der Verwaltung verknüpft wird. Mike Buchau übernimmt den Posten als Altenholzer Bürgermeister von SPD-Politiker Carlo Ehrich. Der war seit 2011 im Amt und ist bei der letzten Bürgermeisterwahl nicht erneut angetreten. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Kiel: Steuervergünstigung für Hunde aus Tierheim

Wer einen Hund aus dem Kieler Tierheim bei sich aufnimmt, wird ab diesem Jahr steuerlich stärker begünstigt. Wie die Stadt Kiel mitteilt, wurde dafür die Satzung für die Hundesteuer geändert. Für Hunde, die dauerhaft im Tierheim Kiel untergebracht waren, sind in der Landeshauptstadt ab sofort vier Jahre lang keine Steuern zu zahlen. Zuvor waren sie zwei Jahre von der Steuer befreit. Auch die Halter von Assistenz- und Therapiehunden sparen ab diesem Jahr Geld. Mit der neuen Hundesteuer-Satzung sind auch diese Tiere von der Steuer befreit. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Stadt Kiel: Einwohner sollen neues Meereszentrum mitplanen

Die Stadt Kiel plant ein neues, digitales Meeres-Zentrum - an Stelle des jetzigen Standortes des Geomar. Im neuen Zentrum soll es um Meeresforschung gehen, den Ozean als Lebensraum und den Zusammenhang zwischen dem Klima und den Meeren. Bei dem Vorhaben sollen auch die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Ideen und Anregungen können dafür im Internet eingereicht werden - unter kiel.de/meereszentrum | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

