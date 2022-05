Stand: 25.05.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Zukunft Imland Kliniken: Mehr als 9.000 Unterschriften

Seit Wochen sammelt die Bürgerinitiative "Geburtsstadt Eckernförde" Unterschriften für einen Bürgerentscheid zur Zukunft der Imland Kliniken im Kreis. Die Mindestanforderung von 9.110 Unterschriften sei erreicht, erklärte eine der Organisatorinnen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Allerdings solle noch bis Ende kommender Woche weitergesammelt werden, damit eine Liste mit mehr als 11.000 Unterschriften zusammenkomme. Die Bürgerinitiative möchte den Erhalt der Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde - Anfang des Jahres hatte der Kreistag entschieden, nur einen Standort erhalten zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Kieler Woche Plakatverkauf hat begonnen

Die 128. Ausgabe der Kieler Woche soll dieses Jahr wieder unter normalen Bedingungen stattfinden - die Stadt erwartet rund drei Millionen Besucher. Die bei Sammlern begehrten Plakate zum Volksfest gibt es nun im sogenannten Welcome Center der Stadt in den Größen A1 für sechs Euro und A2 für fünf Euro zu kaufen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Rendsburg: Hospiz Haus Porsefeld feiert 25-jähriges Bestehen

Heute vor 25 Jahren ist das Hospiz Haus Porsefeld in Rendsburg eröffnet worden. Die Einrichtung war damit die erste ihrer Art im Land. Damals löste sie in Rendsburg massive Proteste aus. So wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach eigenen Angaben auf dem Marktplatz beschimpft. Mittlerweile ist das Haus Porsefeld auch von Anwohnern anerkannt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Kinderbuchpreis "Kieler Lesesprotte" verliehen

In der Landeshauptstadt ist am Dienstag zum dritten Mal der Kinderbuchpreis "Kieler Lesesprotte" verliehen worden. Ausgezeichnet wurde "Hüterin des Waldes - Hannas Geheimnis" von Mona Larch. Die Plätze zwei und drei gingen an den Hamburger Autor Ulf Blanck für sein Buch "Rick Nautilus - SOS aus der Tiefe" und an die Stuttgarter Kinderbuchautorin Barbara Rose für die Geschichte "Geisterschule Blauzahn - Lehrer mit Biss". Ausgewählt hat die Preisträger eine Jury aus 325 Kindern. Dafür haben sie 15 Bücher gelesen und bewertet. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.05.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 516,8. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 545,8, im Stadtgebiet von Kiel bei 443,6 und in Neumünster bei 393,0. Die landesweite Inzidenz steht bei 447,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2022 | 08:30 Uhr