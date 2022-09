Stand: 15.09.2022 09:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Tönninger Kirchturm momentan ohne Spitze

Die St. Laurentius-Kirche in Tönning hat im Moment keine Spitze. Die etwa ein Meter große und rund 50 Kilogramm schwere Wetterfahne und auch die darunter liegende Metallkugel wurden von einem Kran abgenommen. Kugel und Fahne sind seit 1961 Teil der Kirche. In der Metallkugel befand sich ein Kupferrohr und darin lag nach alter Tradition eine Zeitung von 1961 sowie ein paar Münzen. Das Kupferrohr, in dem sich die Zeitung befand, war jedoch nicht wasserdicht verschlossen. Die über 60 Jahre alte Tageszeitung war entsprechend mitgenommen. Das Datum war aber noch zu erkennen: Die Zeitung stammt vom 19. Mai 1961. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Schiffe fahren witterungsbedingt nicht nach Helgoland

Wie die Reederei Cassen Eils mitteilt, fährt der Katamaran "MS Nordlicht 1" bis Sonntag witterungsbedingt nicht. Helgoland-Besucher können auf die "MS Helgoland" ausweichen. Auch MS "Funny Girl" fährt bis Sonnabend nicht auf die Hochseeinsel. Die Reederei Adler & Eils rät Gästen, ihre Tickets auf Donnerstag oder im schlechtesten Fall auf Montag umzubuchen. Ob das Schiff am Sonntag wieder fährt, ist noch offen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Ausbildungsmesse in Meldorf

Am Berufsbildungszentrum Meldorf findet am heutigen Donnerstag bis 15 Uhr eine Ausbildungsmesse statt. Knapp 100 Unternehmen stellen dort unterschiedlichste Berufsfelder vor. Betriebe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Wirtschaft, Verwaltung, Metalltechnik sowie Verfahrens- und Bautechnik sind vor Ort. Darüber hinaus beteiligen sich auch Fachhochschulen und weiterführende Schulen. Der Eintritt ist kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Die Corona-Inzidenzen der Region

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen liegt bei 258,3, im Kreis Steinburg bei 230,8 und im Kreis Nordfriesland bei 225,0 (Stand: 14.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 228,1. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2022 | 08:30 Uhr