Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

EM-Titel im Standboßeln

Mike Plähn aus Tönning (Kreis Nordfriesland) hat mit einem Wurfergebnis von insgesamt knapp 253 Meter die Goldmedaille im Standboßeln bei der Europameisterschaft gewonnen. Bei den Juniorinnen sicherte sich Janne Martens aus Wesselburen (Kreis Dithmarschen) im Standboßeln den Titel. Auch die Mannschaften der Herren und Junioren gewannen im Standboßeln den EM-Titel. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

St.Peter-Ording: Zwei Kite-Surfer gerettet

Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG haben gestern zwei Kite-Surfer in St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gerettet. Die beiden waren laut einem Sprecher der Leitstelle Nord mittags vor dem Böhler Strand in Seenot geraten. Die Einsatzkräfte wurden bei der Bergung von Mitarbeitern der Tourismus-Zentrale unterstützt, die mit einem Jet-Ski die Kite-Surfer aus dem flachen Wasser bargen. Laut Leitstelle blieben die beiden Sportler unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Westküstenkliniken lockern Besuchsregelungen

Die Westküstenkliniken (WKK) Heide und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben die wegen der Corona-Pandemie beschlossenen Beschränkungen bei den Besuchsregelungen weiter gelockert. Laut einem Sprecher reicht ein aktuelles negatives Testergebnis aus, um Patienten in den Kliniken zu besuchen. Die Tests müssen in einem offiziellen Testzentrum gemacht werden und dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. Patienten dürfen auch wieder Besuch von unterschiedlichen Personen bekommen. Es gilt aber nach wie vor die 1:1:1 Regel, das heißt: ein Patient darf für eine Stunde am Tag Besuch von einer Person bekommen. Die Person darf aber jeden Tag eine andere sein. Laut WKK müssen Besucher aber weiterhin eine FFP2-Maske in den Kliniken tragen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

