Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Vatertag verläuft ruhig

Erstmals seit zwei Jahren konnten gestern am Himmelfahrtstag Vatertagstouren wieder ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. Nach Angaben der Polizeidienststellen sei die Lage in der Region sehr ruhig gewesen. Insgesamt habe es nur wenige Einsätze in Zusammenhang mit dem Vatertag gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Nach Corona-Zwangspause wieder Boßel-EM

Auf dem Meldorfer Rathausplatz (Kreis Dithmarschen) haben am Donnerstag Hunderte Boßler und Boßel-Begeisterte feierlich die 16. Boßel-Europameisterschaft eröffnet. Zuvor waren die Teams aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, den Niederlanden, Irland und Italien zusammen mit einem Spielmannszug durch Meldorf gezogen. Die EM musste zuvor gleich zwei Mal wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun ist die Vorfreude auf die kommenden drei Wettkampftage bei den 300 Sportlerinnen und Sportlern dementsprechend groß. Heute geht es im ersten Wettkampftag um das Feldboßeln in Tetenbüll (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Geflüchtetes ukrainisches Fußball-Talent zu Gast in Burg

Die 15 Jahre alte Maryna Ptytsyna musste ihre Heimat Charkiw wegen des Krieges verlassen und lebt seit zwei Monaten zusammen mit ihrer größeren Schwester und ihrer Mutter bei einer Gastfamilie in Burg (Kreis Dithmarschen). Die Ukrainerin gilt als eines der größten Talente im europäischen Frauenfußball. Kürzlich hatte der gebürtige Ukrainer Andrej Mucha vom FC Burg sich ihrer angenommen und den Kontakt zu Werder Bremen, dem HSV und dem VFL Wolfsburg aufgenommen, alle drei gelten als Spitzenclubs im Frauenfußball. Alle drei Clubs haben Ptytsyna daraufhin zum Probetraining eingeladen. Sie habe schon eine Tendenz, welcher Verein für sie am interessantesten ist, aber endgültig entschieden habe sie sich laut Mucha noch nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

