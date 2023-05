Kommunalwahl in Neumünster: Ergebnisse der Wahl zur Ratsversammlung Stand: 14.05.2023 21:14 Uhr Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Alle Ergebnisse und wie die Stadt Neumünster abgestimmt hat, erfahren Sie hier.

Wahl zur Ratsversammlung

Bei der Kommunalwahl in Neumünster sind sieben Parteien, vier Wählergemeinschaften und ein Einzelkandidat angetreten und wollen möglichst stark in die Ratsversammlung einziehen: CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke, dieBasis, Heimat Neumünster, BfB, Bürger Neumünster, OLN, Memet Celik. In der Ratsversammlung von Neumünster sitzen aktuell 43 Abgeordnete. Stärkste Fraktion ist die CDU, dicht gefolgt von der SPD und mit einigem Abstand von den Grünen. Mit je zwei Sitzen sind FDP, Bündnis für Bürger (BfB) und Heimat Neumünster (ehemals NPD) vertreten.

