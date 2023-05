Kommunalwahl in Kiel: Ergebnisse der Wahl zur Ratsversammlung Stand: 14.05.2023 21:00 Uhr Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Alle Ergebnisse und wie die Stadt Kiel abgestimmt hat, erfahren Sie hier.

Ergebnis der Wahl zur Ratsversammlung

Bei der Kommunalwahl in Kiel sind zwölf Parteien angetreten: CDU, SPD, Grüne, AfD, SSW, Linke, FDP, Die Partei, dieBasis, Die Humanisten, Volt, Tierschutzpartei. In der Ratsversammlung mit den 59 Mitgliedern gibt es bisher neun Fraktionen. In der Ratsversammlung hat die SPD 18 Sitze, die CDU 14 und die Grünen zwölf. Hinzu kommen zwei Fraktionen mit drei Abgeordneten und vier mit jeweils zwei sowie ein fraktionsloses Mitglied.

Überblick: Ergebnisse aus Kreisen und kreisfreien Städten

