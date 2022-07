Corona: Schleswig-Holstein meldet neue Zahlen nur noch wochentags

Schleswig-Holstein meldet neue Corona-Zahlen nur noch wochentags Stand: 13.07.2022 17:12 Uhr Schon seit längerer Zeit liefern die Gesundheitsämter im Land an Wochenenden und Feiertagen kaum frische Zahlen. Nun zieht das Land nach und gibt nur noch unter der Woche eine Übersicht heraus.

Nach über zwei Jahren veröffentlicht die Landesmeldestelle Schleswig-Holstein ihre Übersicht über die neuen Corona-Infektionen nicht mehr täglich. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums würden die Gesundheitsämter in dieser Phase der Pandemie die Fallzahlen an Wochenenden und Feiertagen ohnehin nicht mehr übermitteln. Das sehe das Infektionsschutzgesetzt auch so vor.

Aktuelle Zahlen nur noch an Wochentagen

Bereits ab dieser Woche werden laut Ministerium die Zahlen der Landesmeldestelle nur noch an Wochentagen - also von Montag bis Freitag - aktualisiert, am Sonnabend und Sonntag gibt es dann keine neuen Werte. Die Landesmeldestelle ist am Institut für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität in Kiel beheimatet. Geleitet wird das Institut vom Virologen Helmut Fickenscher. Dort wurden bislang täglich die Fallzahlen aus dem Land zusammengetragen, Parameter wie Sieben-Tage-Inzidenz sowie Hospitalisierungsrate berechnet und grafisch aufbereitet veröffentlicht.

Das Land weist jedoch darauf hin, dass aktuelle Daten jederzeit auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts abgerufen werden können.

NDR Schleswig-Holstein fasst Lage auch nur wochentags zusammen

Bereits seit einigen Wochen fasst NDR Schleswig-Holstein die Corona-Zahlen an Wochenenden wegen der unvollständigen Daten nicht mehr zusammen. In der Regel werden die Fallzahlen vom Sonnabend und Sonntag zu Wochenbeginn nachgemeldet. Experten im Land gehen ohnehin von einer hohen Dunkelziffer bei den Neuinfektionen aus, da viele Erkrankte keinen PCR-Test mehr machen und deshalb in der Statistik nicht auftauchen.

