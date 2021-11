Corona-Impfung: Wer in SH einen Booster bekommen kann

Fünf Personengruppen wird in Schleswig-Holstein eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus angeboten. Voraussetzung für alle: Die letzte Impfung muss mindestens sechs Monate her sein. Gespritzt wird dann der mRNA-Impfstoff von Biontech (Produktname: Comirnaty) oder Moderna (Spikevax). Konkret gibt es dieses Angebot für Menschen, die eine Immunschwäche haben oder deren Immunsystem wegen einer anderen Behandlung unterdrückt wird. Auch wer bisher mit Vektor-Impfstoffen geimpft wurde, kann nun eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Das Gleiche gilt für Bewohner und Mitarbeiter von Einrichtung für Pflegebedürftige, Behinderte und andere vulnerable Gruppen - und medizinisches Personal sowie Mitarbeiter von Rettungsdiensten. Wer 60 Jahre alt ist oder älter, darf sich noch mal impfen lassen - nach vorheriger Beratung durch einen Arzt.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat Ende September eine Auffrischungsimpfung für Menschen mit Immunschwäche empfohlen - sechs Monate nach der ersten Impfung, mit einem mRNA-Impfstoff. Ist die Immunschwäche sehr stark, etwa nach einer Organtransplantation oder bei Krebspatienten, kann die dritte Impfung nach dieser Empfehlung vier Wochen nach der zweiten erfolgen. Am 7. Oktober empfahl die STIKO dann generell für alle Menschen ab 70 Jahren eine Auffrischung nach sechs Monaten. Genauso spricht sich die Ständige Impfkommission dafür aus, Senioren, die in Pflegeeinrichtungen leben oder betreut werden, eine dritte Impfung anzubieten - unabhängig von ihrem Alter. Das soll auch für das Pflegepersonal in der ambulanten, teil- und vollstationären Pflege gelten und für medizinische Mitarbeiter mit Patientenkontakt. Außerdem empfiehlt die Ständige Impfkommission Menschen eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, die zuerst die Einmalimpfung von Johnson & Johnson (Produktname Janssen) erhalten haben.

Die Impfzentren sind seit Ende September geschlossen. Wer sich jetzt noch impfen lassen will, kann das bei seinem Hausarzt oder einer anderen Arztpraxis tun. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet auf ihrer Homepage eine Arztsuche, über die sich gezielt nur die Praxen finden lassen, die eine Covid-19-Schutzimpfung anbieten. Darüber hinaus sind mobile Impfteams im Land unterwegs - wo genau, darüber will das Gesundheitsministerium jeweils aktuell auf seiner Homepage informieren.

Laut dem Impfquotenmonitoring des RKI gibt es aktuell (3.11.) etwa 114.00 Menschen in Schleswig-Holstein, die eine Booster-Impfung erhalten haben - das sind 3,9 Prozent der Bevölkerung. Darunter sind zehn Prozent der über 60-Jährigen.

Aktuell (Stand 3.11.) sind in Schleswig-Holstein 71,6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Weitere 2,4 Prozent de haben bisher ihre erste Impfung erhalten. Im Bundesvergleich ist die Impfquote in Schleswig-Holstein überdurchschnittlich - nur in Bremen (78,4 Prozent), im Saarland (73,3 Prozent) und Hamburg (72,1 Prozent) sind mehr Menschen vollständig geimpft. Auf ganz Deutschland bezogen liegt die Quote der vollständig Geimpften bei 66,8 Prozent. Im Vergleich mit anderen EU-Ländern, die ähnlich mit Impfstoff versorgt werden, zeigt sich, dass mehr möglich wäre: In Dänemark sind laut dem Statistikportal ourworldindata.org 75,9 Prozent vollständig geimpft, in Spanien 79,8, in Malta 83,3 und in Portugal 87,2 Prozent.

Die Impfquote wird aus der Zahl der Impfungen berechnet, die über das vom Robert Koch-Institut (RKI) entwickelte digitale Impfquotenmanagement gemeldet wurden. Je nachdem, wo die Impfung vorgenommen wurde, ist der Meldeweg länger oder kürzer - und entsprechend fehleranfälliger. Umfragen - auch vom RKI selbst - deuten daraufhin, dass mehr Menschen geimpft sind als in der Statistik erfasst wurde. Außerdem haben niedergelassene Ärzte mehr Impfungen abgerechnet als gemeldet. Es spricht also viel dafür, dass die Impfquoten in Deutschland in der Statistik niedriger sind als in der Realität - wie groß die Differenz ist, ist allerdings unklar.

Ein Modellrechnung des RKI aus dem Juli geht davon aus, dass es möglich ist, eine "ausgeprägte vierte Welle" im Herbst und Winter zu verhindern, wenn rechtzeitig 85 Prozent der 18 bis 59-Jährigen geimpft sind sowie 90 Prozent der über 60-Jährigen - und Hygiene-Regeln eingehalten werden. Diese Berechnung berücksichtigte die Delta-Variante. Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass einige Annahmen über diesen Virustyp zu optimistisch gewesen sein könnten - etwa bei der Ansteckungsrate. Dänemark hat bei der Impfquote von 73 Prozent der Gesamtbevölkerung und 95 Prozent der über 65-Jährigen sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben.

Aktuell sind in Schleswig-Holstein etwa 77,65 Prozent (Stand 3.11.) aller 12- bis 59-Jährigen und 89,8 Prozent Prozent aller über 60-Jährigen mindestens einmal geimpft - auf die Gesamtbevölkerung gerechnet 74 Prozent. Um das RKI-Ziel zu erreichen sind wäre es nötig, dass sich weitere 127.000 Menschen im Alter von 12 bis 59 Jahre impfen lassen - etwa 1.800 Menschen, die über 60 sind. Schleswig-Holstein allein wird etwa Mitte November die Impfquote erreichen, bei der Dänemark Mitte September alle Beschränkungen hat fallen lassen. Denn dafür haben schon genügend Menschen in Schleswig-Holstein ihre Impfserie begonnen. Ganz Deutschland - und auch Schleswig-Holsteins Nachbarbundesländer - werden dann aber noch weit davon entfernt sein.

Es gibt zugelassene Impfstoffe für Menschen ab dem Alter von 12 Jahren, Impfstoff-Studien für jüngere Kinder laufen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung ab 12 Jahren. In den USA hat Biontechs Partner Pfizer seit Ende Oktober eine Zulassung des gemeinsamen Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige. Das Verfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur dazu läuft noch.