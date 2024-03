Stand: 18.03.2024 17:02 Uhr Zwei Männer in Heide sollen mit Pfefferspray attackiert haben

Weil zwei junge Männer in Heide (Kreis Dithmarschen) zwei weitere Männer mit Pfefferspray verletzt haben, müssen sie sich nun strafrechtlich verantworten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, traten die 17 und 20 Jahre alten Männer am Freitag gegen die Haustür eines Wohnhauses. Zwei der Bewohner wollten die Männer zur Rede stellen - und wurden daraufhin laut Polizei von ihnen angegriffen und leicht verletzt. Die mutmaßlichen Angreifer konnten flüchten, wurden aber später von der Polizei aufgegriffen. Einer der beiden jungen Männer wehrte sich gegen die Beamten und verletzte diese leicht. Nachdem die Personalien aufgenommen worden waren, konnten die jungen Männer wieder gehen.

