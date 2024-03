Stand: 23.03.2024 15:38 Uhr Zur Earth Hour wird es auch in SH dunkel

Am Sonnabend werden zur sogenannten Earth Hour zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter als Zeichen für mehr Klimaschutz ausgeschaltet. Auch Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein beteiligen sich. In Lübeck steht das Holstentor im Dunkeln, auch am Rathaus und am Dom brennt kein Licht. In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) werden alle Lampen im Schloss Roland ausgeschaltet. Auf Pellworm wird es in der Gemeindeverwaltung und der Tourismusinformation dunkel, in Flensburg bei den Stadtwerken. In Kiel, Plön, Neustadt in Holstein, Eutin, Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) oder Norderstedt (Kreis Segeberg) werden die Lichter im Rathaus gelöscht. Rendsburg und Osterrönfeld schalten die Stelen mit Steuerrad an beiden Ufern des Nord-Ostsee-Kanals aus. Auch Privatpersonen sind dazu aufgerufen, sich zu beteiligen und die Lichter in ihren Häusern oder Wohnungen auszuschalten.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2024 | 15:00 Uhr