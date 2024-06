Stand: 19.06.2024 17:04 Uhr Zukunft von Brücke bei Quickborn zur A7 ungewiss

Eine kleine Brücke bei Quickborn (Kreis Pinneberg) über die A7 nutzen viele Autofahrer seit Jahren als Schleichweg zur Autobahn. Allerdings ist sie so schmal, dass keine zwei Autos aneinander vorbei fahren können. Aktuell regeln deshalb Ampeln den Verkehr. Am Mittwochnachmittag hat sich nun Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) zu den Ergebnissen des mehrjährigen Verkehrsversuchs geäußert. Er sagt, dass die Brücke eigentlich abgerissen und neu gebaut werden müsse. Alternativ schlägt er vor, die Brücke für Autos zu sperren und nur noch für Fußgänger, Radfahrer und Busse zu nutzen. Bis sich alle involvierten Parteien auf eine Lösung einigen können, bleiben die Ampeln weiter in Betrieb.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2024 | 16:30 Uhr