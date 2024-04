Stand: 02.04.2024 10:58 Uhr Zugausfälle in Schleswig-Holstein

Im April wird es immer wieder Zugausfälle in Schleswig-Holstein geben. Weil zwischen Kiel und Husum (Kreis Nordfriesland), Kiel und Flensburg sowie Husum und St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) gebaut wird, werden den ganzen Monat über immer wieder Abschnitte gesperrt. Betroffen sind laut Nordbahn vor allem Verbindungen in der Nacht und am Wochenende.

Bahnstrecke Sylt-Hamburg: Störung bei Elmshorn

Bahnreisende auf der Strecke zwischen Sylt und Hamburg müssen aktuell rund eine Stunde mehr Zeit einplanen. Bereits seit Montagabend gibt es laut der Deutschen Bahn eine Signalstörung zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg). Dadurch enden beziehungsweise starten alle Züge der Linie RE6 in Elmshorn. Von und nach Hamburg können Reisende die Züge der RE7 nutzen. Die fahren wegen Bauarbeiten aber verspätet. Wann genau die Störung bei Elmshorn behoben werden kann, ist laut Bahn noch unklar.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2024 | 08:30 Uhr