Stand: 05.12.2024 16:32 Uhr Zeugen nach Raubtat in Heide gesucht

Nach einem Überfall auf eine 86-jährige Frau in Heide sucht die Polizei jetzt dringend Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die ältere Dame am Dienstagabend um zehn vor sieben an einem Geldautomaten am Heider Marktplatz Geld abheben. Dabei bat sie zwei junge Frauen um Unterstützung. Als sie schließlich das Bargeld in den Händen hielt, entrissen die beiden ihr einen Teil des Geldes und liefen weg. Sie sollen etwa 15 bis 17 Jahre alt gewesen sein und trugen dunkle Kleidung. Wer zum Tatzeitpunkt am Dienstagabend etwas Verdächtiges gesehen hat, wird dringend gebeten sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

