Stand: 09.01.2025 15:36 Uhr Zeugen gesucht nach Tötung in Kieler Kälteschutzcontainer

Nach dem gewaltsamen Tod eines 42-jährigen obdachlosen Mannes in einem Kälteschutzcontainer in Kiel sucht die Polizei nach Zeugen. Das Opfer wurde am 30. Dezember in der Adolf-Westphal-Straße gefunden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, gegen einen erging Haftbefehl wegen Totschlags. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Hinweise zum Tathergang oder zu Streitigkeiten in der Umgebung. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel