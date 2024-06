Stand: 26.06.2024 09:32 Uhr Wohnungsmiete in Südholstein höher als im Rest des Landes

Am Dienstag sind die ersten Zahlen der Volkszählung von 2022 veröffentlich worden. Erstmals hat dabei auch das Thema Mieten und Wohnen eine zentrale Rolle gespielt. Unter anderem konnte herausgefunden werden, dass die durchschnittliche Nettokaltmiete in Südholstein in ganz Schleswig-Holstein am höchsten ist. In Stormarn kostet der Quadratmeter laut der Studie im Schnitt 8,65 Euro, in Pinneberg 8,29 Euro und in Segeberg 7,93 Euro. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 7,41 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt