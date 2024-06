Stand: 26.06.2024 15:02 Uhr Wohnhaus in Marne durch Feuer zerstört

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Im Ortszentrum in der Schulstraße brannte nach Angaben eines Sprechers eine Doppelhaushälfte. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. ab. Anwohnerinnen und Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren keine Menschen mehr in dem Haus.

Handwerker rettet Bewohner

Ein Bewohner war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von einem Handwerker aus dem Haus gerettet worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sah der Handwerker den Bewohner im brennenden Haus und holte eine Leiter, so dass der Mann das Gebäude verlassen konnte. 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Am Nachmittag liefen noch Nachlöscharbeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 16:30 Uhr