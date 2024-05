Stand: 07.05.2024 10:18 Uhr Wie geht es weiter mit dem Klinikum in Bad Bramstedt?

Die Zukunft des Klinikums in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist weiter ungewiss. Das Krankenhaus war in finanzielle Schieflage gekommen und musste deshalb einen Insolvenzantrag stellen. Eigentlich hatten sich im vergangenen Dezember auch schon zwei Käufer gefunden: Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus aus Neumünster sollte die Akutversorgung übernehmen und das Unternehmen igpMed den Reha-Bereich. Daraus wurde Anfang Februar vorerst nichts, weil die Finanzierung nicht geklärt war. Insolvenzverwalter Michael Schütte sagte: "Es ist ein weiterer Interessent für den Reha-Bereich wieder auf den Plan getreten." Die Gespräche liefen gut, so Schütte weiter.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2024 | 08:30 Uhr