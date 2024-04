Stand: 25.04.2024 17:23 Uhr Wie geht es weiter mit dem Dosenpfand für die Dänen?

Der Verband der Grenzmärkte befürchtet: Wenn dänische Kunden in den deutschen Grenzsupermärkten von 2029 an Pfand für Getränkedosen bezahlen müssen, könnten Arbeitskräfte arbeitslos werden. Es geht demnach um Menschen die in Harrislee, Handewitt, Süderlügum und andernorts in Grenzmärkten arbeiten. Viele Dänen fahren für Getränkeeinkäufe nach Deutschland, weil sie dort vor allem alkoholische Getränke günstiger als in Dänemark einkaufen können. Nach Ausfüllen einer Exportbescheinigung mussten sie bisher weder deutsches noch dänisches Dosenpfand bezahlen. Nachdem das EU-Parlament nun eine neue Verpackungsverordnung beschlossen hat, geht das Umweltministerium in Kopenhagen davon aus, dass dänische Kunden bald wieder Pfand zahlen müssen.

