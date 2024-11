Stand: 21.11.2024 12:54 Uhr Wichtige Straße in Henstedt-Ulzburg bleibt länger gesperrt

Die Vollsperrung der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) muss laut Stadt verlängert werden. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die wichtige Nord-Süd-Achse im Abschnitt zwischen der Jet-Tankstelle und der Aral-Tankstelle im Bereich Alter Burgwall schon seit dem 7. November gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, werden sich die Arbeiten noch bis voraussichtlich 6. Dezember verzögern.

Eigentlich sollte die Freigabe des Abschnitts am 22. November erfolgen. Bei dem Rohrburch war eine Hauptleitung beschädigt worden, insgesamt waren mehr als 1,8 Millionen Liter Wasser ausgetreten. Die Umleitung führt in beide Richtungen über den Kiefernweg, die Norderstedter Straße und die Maurepasstraße. Alle Geschäfte in der Gegend, etwa ein Supermarkt und ein Motorradhändler, sollen erreichbar bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg