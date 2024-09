Stand: 30.09.2024 17:05 Uhr Wewelsflet: Tunnelbohrmaschine für Projekt Suedlink angekommen

Am Montag ist eine spezielle Tunnelbohrmaschine für den Bau der Stromtrasse Suedlink in Einzelteilen bei der Peters-Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) angekommen. Die Maschine soll von Dezember an den vier mal vier Meter großen Elbtunnel bohren, durch den ab 2028 zwei Stromkabel Gleichstrom in den Süden Deutschlands transportieren sollen. Die 190 Meter lange Bohrmaschine wurde eigens für dieses Projekt gebaut. Nach Angaben des Netzbetreibers TenneT sind für die Arbeiten anderthalb Jahre eingeplant.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Kreis Steinburg