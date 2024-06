Stand: 24.06.2024 16:10 Uhr Weiter keine Munitionsbergung vor Falshöft

Am Dienstag beginnt in einem Pilotprojekt die Bergung versenkter Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in der Lübecker Bucht. Für die Fundstelle vor Falshöft (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es aber weiterhin keinen Zeitplan. Das sagte der Umwelt-Fachbereichsleiter Thorsten Roos auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Dabei sei die Fläche Falshöft gut erkundet und mit Wassertiefen von 11 bis 17 Metern zur Bergung gut geeignet, heißt es in dem Masterplan Ostseeschutz des Kreises.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2024 | 16:30 Uhr