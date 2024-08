Stand: 15.08.2024 08:57 Uhr "Weite Welt Festival" in Travemünde startet

In Travemünde beginnt am Donnerstag das "Weite Welt Festival". Bis kommende Woche Sonntag treten täglich unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler sowie DJs auf, außerdem gibt es Theater-Vorführungen. Die Bühne steht direkt an den Strandterrassen am Lotsenturm. Das "Weite Welt Festival" war in der Coronazeit von der Diakonie Nord Nord Ost und dem Lübeck-Travemünde Marketing ins Leben gerufen worden, als die weite Welt nicht erreichbar gewesen sei, sagte Lübecks Tourismuschef Christian Martin Lukas: "Die Hansestadt Lübeck steht immer schon für eine offene, weltfreundliche Gastgeberin. Dafür steht für uns auch das Festival." Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos.

