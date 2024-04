Stand: 09.04.2024 10:17 Uhr Weissenhaus-Betreiber sind Hoteliers des Jahres

Der Preis "Hotelier des Jahres" geht in diesem Jahr nach Weissenhaus. Am Montagabend wurden Natalie Fischer-Nagel und ihr Mann Frank Nagel in München für ihr Resort ausgezeichnet. Die Jury lobte unter anderem die große Kontinuität der Karrieren der beiden und den wirtschaftlichen Erfolg von Weissenhaus. "Wir sind ja in Schleswig-Holstein für Tourismus bekannt und sind aber dennoch mit Weissenhaus und mit den Raten, die wir dort aufrufen müssen, wirklich ein bisschen ein Exot", so Fischer-Nagel.

Mit dem Preis werden seit 1990 Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um die Hotellerie verdient gemacht haben.

