Stand: 19.11.2024 09:33 Uhr "Weihnachtsstadt Lübeck" startet kommenden Montag

Am kommenden Montag (25.11.) startet Lübeck offiziell in die Weihnachtssaison. Die Veranstalter haben am Montagabend erste Highlights für die "Weihnachtsstadt" vorgestellt: Los geht es demnach am 25.11 mit dem sogenannten Adventsleuchten. Zwischen Koberg und Hafen, von der Sankt Petri Kirche bis nach Travemünde, dreht sich dann alles um die verschiedenen Weihnachtswelten. Laut Lübeck Travemünde Marketing gehören dazu unterschiedliche Märkte. Für Familien und Kinder gibt es in diesem Jahr das Wichtelwunderland mit Minigolfbahn und Wichteldorf. Zu den zentralen Attraktionen der Weihnachtsstadt zählen die Kunsthandwerkermärkte im Heiligen Geist Hospital und in der Sankt Petri Kirche. Andere Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein eröffnen schon vor Totensonntag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck