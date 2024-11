Stand: 18.11.2024 09:24 Uhr Weihnachtsmärkte starten dieses Jahr früher

In diesem Jahr beginnen einzelne Weihnachtsmärkte früher als in den Jahren zuvor. In Itzehoe (Kreis Steinburg) hatte der "Punschwald" bereits am 1. November geöffnet. In Husum (Kreis Nordfriesland) und Heide (Kreis Dithmarschen) beginnen die Märkte an diesem Montag.

Heider "Winterwelt" mit 39 Ständen

Laut Torben Ernst von der Touristinfo in Heide war der Beginn der Heider "Winterwelt" eine Woche vor dem Totensonntag der ausdrückliche Wunsch der Schausteller. Ansonsten ist aber alles so wie in den vergangenen Jahren: Die große Holzpyramide weist den Weg zu 39 Ständen und in der Mitte der Winterwelt gibt es wieder eine große Eisbahn.

Eisbahn aus Kunststoff

Die Eisbahn ist wie im vergangenen Jahr nicht aus Eis, sondern aus Kunststoff: "Richtiges Eis ist natürlich schöner, aber ökologisch und ökonomisch schwer vermittelbar", sagte Torben Ernst. In diesem Jahr sollen beim großen Eisstockschießen auf der Kunststoff-Eisbahn 160 Mannschaften gegeneinander antreten - Start des Heider Eisstock-Cups ist am 27. November.

