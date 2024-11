Stand: 29.11.2024 15:39 Uhr Wegen Bauarbeiten: Erneut Verkehrsbehinderungen auf der A1 bei Lübeck

Auf der A1 im Autobahnkreuz Lübeck kann es in der kommenden Woche von Montag an wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Dort werden Betonplatten saniert, teilt die Autobahn GmbH Nord mit. In der Nacht von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch wird auf der Fahrbahn Richtung Süden gearbeitet, jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Dafür müssen zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden, die A20-Ausfahrten bleiben offen. Insgesamt sollen die Bauarbeiten bis zum 6. Dezember dauern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck A1