Warnstreiks bei der Deutschen Post in SH

Die Gewerkschaft ver.di hat in den Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag zu einem Warnstreik bei der Deutschen Post aufgerufen. In Schleswig-Holstein legen daher am Dienstag hunderte Beschäftigte in der Zustellung in Kiel, Lübeck, Flensburg, Elmshorn und Pinneberg die Arbeit nieder. Etwa 500.000 Sendungen sind von Verzögerungen betroffen, schätzt die Gewerkschaft. Sie fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche Urlaubstage. In der zweiten Verhandlungsrunde am Freitag (24.1.) habe es aber kein konkretes Angebot der Deutschen Post gegeben. Das Unternehmen hält die Forderungen für nicht finanzierbar. Am 12. Februar wollen beide Seiten ihre Gespräche fortsetzen.

