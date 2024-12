Warnstreik im Busgewerbe: Einigung in Sicht? Stand: 03.12.2024 11:00 Uhr Seit Wochen gibt es Streiks im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein - zu Lasten von Pendlern und Schülern. Heute wird kurzfristig wieder verhandelt. Eine Einigung scheint in Sicht.

Ver.di und der Omnibusverband Nord sitzen seit dem Vormittag in Kiel wieder zusammen am Verhandlungstisch. Es geht um den seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt, der zahlreiche Streikaktionen nach sich gezogen hat. Ver.di-Sprecher Frank Schischefsky sagte, man wolle nichts unversucht lassen, diesen harten Konflikt zu beenden. Die Leidtragenden seien die Fahrgäste. "Aber dazu gehört eben auch, dass ein paar Bedingungen erfüllt werden und vor allen Dingen auch, dass die Bedürfnisse der Busfahrerinnen und Busfahrer nicht auf der Strecke bleiben. Und das werden wir heute ausloten."

Die Arbeitgeber wollen nach eigenen Angaben möglichst noch in diesem Jahr einen Abschluss erzielen. Die Gewerkschaft vermutet, dass der OVN dies möchte, weil die angebotene Inflationsausgleichsprämie nur noch in diesem Jahr steuerfrei an die Beschäftigten ausgezahlt werden kann. Verdi hatte ein verbessertes Tarifangebot des OVN in der vergangenen Woche abgelehnt und mit einem viertägigen landesweiten Streik reagiert.

Bei Einigung müsste noch Urabstimmung folgen

Im Laufe des Tages will die Gewerkschaft über die Ergebnisse informieren. Sollte es heute eine Einigung zwischen den Tarifparteien geben, müssten die Gewerkschaftsmitglieder noch in einer Urabstimmung darüber entscheiden, ob diese angenommen wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2024 | 11:00 Uhr